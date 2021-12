El Motor Munich Cadí Manresa va aconseguir una nova victòria després d’imposar-se al Balaguer per un contundent 80 a 57. Amb aquest triomf l’equip manresà s’enganxa de nou a la part alta de la classificació, i ocupa la tercera posició. Les jugadores de Gerard Barbé van sortir molt concentrades sobre la pista i van aconseguir des del primer moment un avantatge de 6 punts que només faria que incrementar amb el pas dels minuts. Les ràpides transicions després de tancar el rebot defensiu en els errors del Balaguer van ser clau perquè el conjunt bagenc incrementés el marge de punts amb el seu rival. Les manresanes van estar molt encertades en el tir, amb un 54% d’encert en el tir interior i un magnífic 42% en el tir exterior. La local Soteras va ser la jugadora més destacada del partit, autora de 18 punts que van ajudar el seu equip a aconseguir la victòria. Ribera va completar una bona actuació sortint des del banc amb 12 punts. El Manresa no va deixar de prémer l’accelerador en cap moment i va aconseguir un parcial de 21-12 que trencava el partit abans d’arribar al descans. A la represa, el Balaguer semblava que mostrava una millora en el seu joc ofensiu, i va anotar un parell de cistelles sense gaire oposició manresana, però en el moment que les locals es van concentrar en tasques defensives i van controlar de nou el rebot, no van deixar cap opció al Balaguer.

Un parcial de 26 a 14 ho deixava pràcticament tot sentenciat abans de començar el darrer i definitiu quart. L’ampli avantatge de punts que manejaven les manresanes va fer que les jugadores locals caiguessin en la relaxació, i van veure com les seves rivals reduïen la diferència de punts que reflectia el marcador. El Balaguer va tancar l’últim període amb un parcial favorable de 16-20 que maquillava una mica el resultat final, encara que la bona feina del Motor Munich Cadí Manresa no va quedar difuminada tot i la millora del rival. En la pròxima jornada el conjunt manresà visita la complicada pista de l’Hospitalet, el seu perseguidor en la quarta posició. Es preveu un partit complicat però vital per donar continuïtat a les aspiracions de les bagenques per ocupar les primeres posicions de la taula classificatòria.