Les matemàtiques són tan capricioses que, tot i no haver jugat, el Baxi Manresa ha ascendit dues posicions i s’ha posat quart a l’ACB. El motiu és que els bagencs no han acumulat cap derrota, per l’ajornament de la seva visita al Palau, i que dos dels equips amb els quals empatava a triomfs en la classificació, el Lenovo Tenerife i l’UCAM Múrcia, sí que ho han fet. El resultat és que el 8-5 dels bagencs és millor que el 8-6 dels dos adversaris i del Baskonia, que allarga la seva ratxa amb una soferta victòria a Sevilla.

Els bascos van estar a punt d’engegar a rodar una feina que els havia dut a guanyar per 25 punts de diferència (55-75) a la pista del cuer, el Coosur Betis, quan només faltaven 6.39 per al final. Però aleshores, un extraordinari parcial de 23-4, impulsat per alguns encerts de Bertans, Pasenicks (18 punts) i Cvetkovic (12), van deixar els andalusos a un sol punt. Bertans va tenir un triple per empatar, però el va errar, i l’equip de Neven Spahija va gestionar bé els tirs lliures i va acabar vencent per 83-87. Val a dir que el partit es va endarrerir i va passar del matí al vespre per un positiu a l’expedició vitoriana.

Pel que fa al València, just al contrari. Sortia del confinament i ho va notar físicament. A l’entrada de l’últim quart perdia contra el Breogán per 28 punts (50-78). Però l’equip de Peñarroya, ahir absent per seqüeles de la covid, va treure l’orgull, va anotar 47 punts en un quart i, tot i que no va tenir cap opció real de vèncer, va comprimir el resultat fins al 97-98. Per als gallecs, 33 punts d’un imperial Dzanan Musa.

Qui segueix en mala ratxa i trobant a faltar els lesionats és el Gran Canària, que va perdre per 95-80 a Bilbao, en un gran partit dels bascos que ho van deixar tot sentenciat a la primera meitat. En l’altre duel, previsible victòria del líder, el Madrid, a Múrcia per 71-80, amb 24 punts de Poirier i 18 de Nigel Williams-Goss.