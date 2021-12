El Manresa CBF U18 no va tenir res a fer en el partit de repesca per ascendir a Júnior Preferent A. El Basket Almeda va fer bona la seva qualitat d’amfitrió, el partit de desempat es va jugar en el seu pavelló, i la seva superioritat teòrica ratificada damunt de la pista, i no va donar opcions a l’equip de José Carlos Suárez, que va caure per un clar 62-25 sense tenir en cap moment possibilitats de remuntar.

De fet, el resultat pot semblar evident tenint en compte d’on venien tots dos. L’Almeda ha competit en la primera meitat de la temporada a júnior preferent A, amb un nivell de joc superior al júnior femení B de les manresanes. El conjunt de Cornellà va ser setè en el seu grup i el Manresa, segon del seu i la distància demostrada ahir va ser gran. De fet, l’altre equip que defensava categoria, el GEiEG Uni Girona, també la va aconseguir salvar en el partit disputat just abans al seu pavelló. Va derrotar el Joventut per un menys clar 75-63 i va condemnar les badalonines, que havien perdut la setmana anterior contra el Manresa, a continuar a la categoria inferior. Ambient que pesa Pel que fa al partit, tot i la il·lusió de les bagenques, massa aviat es van veure a sota en el marcador. Les locals van començar a anotar tirs i l’equip manresà segurament es va posar nerviós per l’ambient que hi havia al pavelló, molt favoriable a l’Almeda. D’aquesta manera, el 23-10 dels primers deu minuts ja deixava clara la dinàmica del partit. L’equip local, a més, va disposar de la participació de Marina Aviñoa, jugadora que habitualment actua amb l’equip sènior i que ahir va baixar per assolir l’objectiu. Tot i que numèricament no va ser determinant, sí que ho va ser repartint joc, i cada cop que entrava a la pista es notava la seva qualitat. A l’altra banda, el Manresa tenia moltes dificultats en atac i va completar tres quarts finals amb moltes errades (0 de 10 en triples) i amb una Marta Espinal com a únic recurs en atac. De fet, va anotar més de la meitat dels punts del seu equip. El Manresa tornarà d’aquí a tres setmanes a preferent B amb la incorporació de les senegaleses Marieme Diallo, nascuda el 2005, i Tacko Sy, cadet del 2006, que ja s’entrenen amb l’equip des de fa setmanes.