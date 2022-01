El davanter espanyol Ferran Torres ha explicat que ja està "a punt" perquè la seva lesió al peu dret "està gairebé curada", en la presentació com a nou jugador del Barcelona que s'ha celebrat a la gespa d'un Camp Nou, on s'han congregat milers de persones per veure al futbolista de Foios vestit amb la samarreta blaugrana i presenciar el posterior entrenament de portes obertes.

"Després de Reis ja estaré disponible per donar alegries als 'culers'", ha afegit el Ferran sobre la lesió que va patir en la fase final de la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola i que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc des del 10 d'octubre. Ja el tenim aquí

👋 @FerranTorres20 pic.twitter.com/Dse14QXlCC — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 3 de enero de 2022 El Ferran ha signat amb el Barça fins a 2027 després que el club blaugrana acordés pagar al Manchester City 55 milions d'euros més 10 en variables pel seu traspàs. "És un somni, ja sabem el club que és el Barça i la grandesa que té. Donaré tot el que tinc dins perquè tingui el que es mereix", ha dit el futbolista, que al Barça tindrà una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros. L'adeu al Manchester Al Manchester City, el Ferran va jugar a les ordres de Pep Guardiola i en la selecció ho fa a les de Luis Enrique, dos extècnics del Barça, cosa que el de Fois considera que el beneficiarà: "Tenir dos entrenadors com ells m'ajuda molt a adaptar-me a l'ADN Barça i estic desitjant jugar a les ordres de Xavi Hernández". Durant la presentació sobre la gespa del Camp Nou prèvia a la roda de premsa, el Ferran en tot moment ha estat acompanyat pel president Joan Laporta, que ha explicat que el jugador "va mostrar moltes ganes de venir al Barça, ha estat perseverant".