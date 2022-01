Minut 57. Dani Alves centra des de la dreta i Luuk de Jong completa la seva bona actuació amb una rematada de cap inapel·lable a la xarxa. Minut 61. Tot i el bon partit del neerlandès i de la feina de Jutglà, Xavi decideix substituir-los per Memphis i Abde. Tret d’un xut en rosca del marroquí, els blaugrana no es tornaran a acostar a la porteria de Luis Maximiano i seran víctimes d’un setge de Granada que ni el que va patir Boabdil, que acaba amb l’empat merescut d’Antonio Puertas. Els blaugrana havien fet el més complicat, controlar els locals i avançar-se, però els canvis no els van ajudar, ni tampoc la lesió d’Eric Garcia, ni l’expulsió de Gavi a deu minuts per al final per intentar arreglar la falta d’intensitat de Depay.

A la primera part, l’equip de Xavi es va avançar amb una altra rematada de De Jong, però el VAR va anul·lar el gol per un fora de joc mil·limètric de Gavi tres passades abans. El mateix neerlandès va estar a punt de marcar a l’estil escorpí i el Granada només va inquietar en un xut de Machís que va aturar bé Ter Stegen. A la represa, el Barça se sentia còmode, amb un Alves imperial a la banda dreta, i es va avançar després d’un cop de cap de Piqué en un córner amb el gol de De Jong. Aleshores van arribar els canvis i l’equip es va perdre. Memphis no va tocar la pilota, ni gairebé va intentar-ho, Dembélé va seguir escollint malament i només Abde semblava dur un cert perill, però sense encert. La lesió d’Eric i la vermella a Gavi van fer que Robert Moreno introduís canvis ofensius i el Barça ja no passés de mig camp. Van avisar Milla, al minut 82, Duarte de cap, al 85, Puertas, al 86 i Jorge Molina al 88, en un bloqueig de Lenglet, abans que en el llançament de córner anotés Puertas després que Busquets deixés la pilota morta a l’àrea. I encara sort que el Granada no en va voler més i que Ter Stegen va arreglar una pífia pròpia en una vaselina de Montoro. Exemple clar, el d’ahir per a Xavi, que el que va bé millor no tocar-ho.