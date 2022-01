El Covisa Manresa va veure ahir com, per segona setmana consecutiva, havia d’ajornar el seu partit. Si en la jornada passada van ser els propis casos de covid i les lesions els que van fer ajornar el partit contra el Mataró, el d’avui no es jugarà pel coronavirus del rival, el Picassent. Si que es disputarà el Natació Sabadell-Sala 5.