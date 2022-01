Les jornades a l’ACB es compten, fins al 30 de gener, per saber si el partit compta o no per entrar a la Copa, és a dir, si és de la primera volta de la lliga o de la segona. Ahir se’n va jugar un dels primers a Lugo i el Joventut va vèncer el Breogán per 87-90, amb la qual cosa els badalonins obtenen el passaport directe i els gallecs hauran de seguir batallant. Els queda rebre el Baskonia en un duel directe i visitar l’Obradoiro en el derbi gallec.

Ahir, al Pazo, els 19 punts i la direcció de Bassas van ser determinants contra un rival que estrenava entrenador interí, Javier Muñoz, que relleva Paco Olmos. En els gallecs, Musa, amb 22 punts, va tornar a ser el millor, però no va capturar un rebot determinant amb 84-88 i el triomf es va escapar. En la lluita, el Breogán està empatat a triomfs amb el Lenovo Tenerife i el Baskonia, però els canaris han de disputar encara un partit més. A més, no se sap si abans del 30 de gener es podran jugar tots, motiu pel qual caldrà estar atents al percentatge. Pel que fa a la resta de partits d’ahir, els de l’inici de la segona volta, entre els quals també hi havia el del Baxi, el Reial Madrid segueix amb pas ferm i ahir no va tenir cap problema per superar el Casademont Saragossa de Jaume Ponsarnau per 94-69. Vincent Poirier, amb 19 punts i 29 de valoració, va ser el millor dels blancs. Més emocionant va ser la victòria del Baskonia a Andorra per 78-79, després de remuntar 16 punts de desavantatge i guanyar el partit amb un bàsquet del base Wade Baldwin quan només faltaven 3,6 segons.