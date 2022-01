El Cardona no va donar opció al Súria i es va imposar amb una golejada de 5 a 1. Els locals van anar per feina des del primer moment, controlant la possessió de la pilota i jugant a pler mentre els visitants només podien tractar de defensar-se. Ben aviat al minut 8 Casanovas faria el primer gol del partit, després de rebre una bona passada a l’espai i superar el porter local Rivera. Pocs minuts després, de nou Casanovas faria el 2-0 per deixar ben encaminat el partit. No s’havia superat el primer quart d’hora de joc quan el Cardona ja disposava d’una diferència de dos gols. La superioritat dels locals era inqüestionable, i la defensa surienca no podia aturar els constants atacs dels locals. Al 18 Alaran feia el tercer en una jugada individual per banda, i abans d’arribar al descans Segura posava el 4-0, deixant el partit totalment sentenciat. A la represa el ritme va descendir, el Cardona tenia a tocar la victòria i el Súria tampoc no va ser capaç d’entrar de nou dins el partit, tot i fer el 4-1 en un llançament de penal, executat per Rivera. A les acaballes, el Cardona va fer el cinquè en una jugada aïllada que es va transformar en un penal. Indalecio va batre Rivera per posar el 5-1.