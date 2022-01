El CB Navàs Viscola va obtenir el vuitè triomf del curs després de superar per un escandalós resultat de 92-54 el Palma Air Europa, equip que tan sols ha guanyat un enfrontament després dels dos primers partits disputats.

L’equip del Bages va tenir una immillorable posada en escena. Els jugadors navassencs van deixar el partit pràcticament sentenciat després dels deu primers minuts. L’equip de la Palma de Mallorca no va acabar d’aterrar en cap moment al Pavelló Municipal d’Esports de Navàs i només va poder anotar 7 punts. L’equip vermell va ser tot el contrari. El CB Navàs, amb un gran encert des del triple, va deixar un marcador al final del primer període de 30-7.

En el segon quart, els visitants van augmentar l’encert en els llançaments però va ser insuficient per retallar diferències. Els jugadors locals van continuar collant en atac i van ampliar les diferències abans del descans. Ambdós equips van enfilar el túnel dels vestidors amb un ampli marcador favorable als locals 54-25.

A la represa, la dinàmica no va canviar. Els navassencs van ser superiors i no van donar cap opció a l’equip de les illes per posar-se dins del partit. Els jugadors locals Niang (autor de 20 punts) i Planell (autor de 17 punts) van liderar el triomf vermell. El marcador al final del tercer període reflectia un voluminós 76-41. En el darrer període i amb el partit ja sentenciat, els locals van continuar amb la mateixa dinàmica amb un gran encert en els tirs, una forta defensa i corrent al contraatac. L’equip de la Palma Air Europa va abaixar els braços i ja no va saber competir més. Fruit d’aquesta situació, els navassencs van anar ampliant les distàncies de mica en mica en el marcador per arribar a un escandalós 92-54 al final de l’enfrontament.