L’equip femení màster de l’Avinent Manresa va pujar diumenge al tercer graó del podi en el Campionat d’Espanya de clubs en pista cuberta, al Poliesportiu Gallur de Madrid. Tot i les baixes a darrear hora de Maite Marzo i Sara Beltran, les bagenques van sumar un nou èxit en una competició on sempre llueixen.

L’Avinent és l’únic club que ha estat present en les deu edicions del torneig, i amb el que va obtenir aquest passat cap de setmana ja suma vuit podis. Al llarg dels anys, ha aconseguit cinc títols, 2 subcampionats i el bronze de diumenge. En les altres dues ocasions, la formació va ser quarta.

Al llarg de la jornada, la igualtat va ser constant, i el triomf va correspondre al Track Cross Road Team de Madrid amb els mateixos punts, 74, que el CAIM Màlaga. Les manresanes van ocupar la tercera plaça només dos punts per darrera (72). La resta de la classificació va ser: Playas de Castellón (65), Durango Kirol (60), At. Samortolameu (54), Canguro AAC Madrid (44) i At. Renteria (24).

La saltadora Alicia Hernandez va liderar l’equip guanyant en llargada (4.30) i triple (10.01). També van vèncer Sílvia Cortés en 200 (29.30), Lita López en 60 t. (9.37, récord del campionat), Montse Prat en perxa (2.70 m), Lourdes Rossinyol en pes (8,89) i el 4x200 format per Vives, Majó, Busquets i López (2.04.25). Loles Vives va ser 2a en 60 m (9.20), Manela Martínez (3.10.56 en 800) i Lídia Pons (5.44.37 en 1.500) sisenes, i vuitenes van quedar Ma. Rosa Busquets en 400 (1.22.71), Sandra Martínez en 3.000 (11.45.55) i Lis Majó en altura (1.10).