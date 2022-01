La setzena jornada consecutiva sense conèixer la derrota va permetre al CE Manresa consolidar-se a la segona posició, a més d’afermar les possibilitats dels bagencs de disputar les fases d’ascens i d’establir un nou rècord d’imbatibilitat de l’equip a la categoria. Els blanc-i-vermells van assolir un meritori empat al camp del líder, la UE Olot (1 a 1).

El tècnic Ferran Costa només va poder comptar amb 14 jugadors del primer equip. Aleix Díaz va ser a la convocatòria, però no estava en condicions de jugar. L’entrenador castelldefelenc va plantejar una estructura d’equip (4-2-3-1) ideada per neutralitzar els serveis en profunditat dels amfitrions. L’equilibri i la intensitat van caracteritzar el primer quart d’hora de joc. En aquest context, cap dels dos equips va generar accions ofensives remarcables. Òscar Pulido no va tenir dificultats per aturar la rematada tova de Ferri López (min 22), però la rèplica manresana, un minut després, a càrrec de Marc Martínez, va posar a prova la concentració d’Albert Batalla. Va ser el preludi del gol de l’equip d’Albert Carbó. Jordi Xumetra va servir a Sergi Arranz una precisa centrada al primer pal que el màxim golejador de la categoria va transformar en el seu quinzè gol de la temporada. L’exdavanter del Terrassa FC va dotar la pilota d’un efecte letal que va sorprendre Òscar Pulido (min 25).

Les prestacions d’un i altre equip eren similars i el Manresa mostrava un nivell de joc equiparable al del líder. Antonio Pelegrín va estar a punt de reequilibrar el marcador quatre minuts després de l’únic gol dels amfitrions. Després d’un servei de cantonada, la gardela del central va sortir fregant el pal esquerre de la porteria olotina. En contraposició, el cacau d’Ot Serrano va fer somiar el miler d’aficionats que s’aplegaven al Municipal d’Olot en el 2 a 0 (min 39) i una assistència de Sergi Arranz la va culminar amb una enverinada rematada rasa Jordi Xumetra (min 44).

El veterà davanter gironí va protagonitzar la primera ocasió del segon període. Jordi Xumetra va finalitzar una excel·lent jugada personal amb un xut escorat a la dreta de la porteria manresana (min 52) i, tres minuts després, Sergi Arranz i Ot Serrano van malbaratar una immillorable doble oportunitat. Va ser l’última opció dels olotins per ampliar el seu avantatge. A partir d’aleshores, els blanc-i-vermells es van fer seva la possessió de la pilota i, conseqüentment, la iniciativa ofensiva. Amb els olotins defensant-se al seu camp, el gol de l’empat no va tardar a arribar. Biel Rodríguez Pérez va centrar al segon pal, Salva va retornar, de cap, l’esfèrica al bell mig de l’àrea de penal i Javi López va materialitzar la igualada (min 70). Quatre minuts després, Nil Garrido va estar a punt de signar la remuntada. La seva canonada des de la frontal de l’àrea va sortir fregant el pal esquerre de la porteria d’Albert Batalla. Els manresans van mantenir el control del tempo del partit fins a la finalització del matx, però no van disposar de noves oportunitats per aconseguir amb el triomf i assaltar el lideratge.