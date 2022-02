La jutge encarregada d'investigar el ‘Barçagate’ ha citat a declarar per al pròxim mes de març i maig com a testimonis diversos exdirectius del FC Barcelona en l’època de Josep Maria Bartomeu, com Marta Plana, Emili Rousaud, Enrique Tombas i Jordi Casamiglia, així com els responsables d’algunes àrees i l’autor de l’auditoria de PWC que exculpava l’entitat de les irregularitats en la contractació de serveis de motorització de les xarxes socials. Alguns dels ex-alts càrrecs citats van dimitir per discrepàncies amb la gestió que havia fet Bartomeu al capdavant del Barça.

La togada instrueix una causa contra Bartomeu per presumpta administració deslleial i corrupció entre particulars al presumptament haver utilitzat aquests treballs per criticar opositors a la seva junta, futbolistes i periodistes. També figuren com a imputats l’excap del gabinet de presidència Jaume Masferrer, l’exdirector general Òscar Grau i l’excap dels serveis jurídics Román Gómez-Ponti. Davant la necessitat de continuar amb les diligències, la magistrada ha acordat prorrogar sis mesos més les indagacions, que havien de finalitzar el 29 de gener.