El Gimnàstic de Manresa juvenil va assaltar la tercera posició a la Lliga Nacional Juvenil, després de golejar el RCD Espanyol B (5-3) en un partit molt obert. L’enfrontament va tenir dues parts diferenciades i a la segona meitat es van gaudir dels vuit gols, 3 dels quals van ser autèntics golassos.

Ambdós equips van desplegar una primera meitat molt anivellada sense ocasions clares de gol. Les defenses es van imposar als atacs i cap equip va dominar el joc. Al descans, el marcador reflectia l’empat a zero inicial. A la represa tot va canviar. El lateral esquerre Sabí Miguela va fer una incursió pel vèrtex de l’àrea per acabar marcant amb un xut creuat en el primer minut de joc de la segona meitat. L’alegria va durar poc per als manresans quan els barcelonins van capgirar el marcador després d’aprofitar un clar penal (min 52) i una greu errada en sortida de pilota del central dretà Bernat Casajuana (min 61), 1-2.

Quan millor estava jugant els jugadors locals els pericos van reaccionar. Tot i el marcador advers, l’equip d’Óscar Segura va tirar d’orgull per tornar a empatar amb un autèntic golàs d’Álex Bravo (min 69), 2-2. Novament tan sols dos minuts després de l’empat, els visitants es tornaven a posar davant amb un gol de Sandoval (min 71). Dos minuts més tard, Álex Bravo va aprofitar un rebuig del pal per marcar el 3-3, Bakary Cissé tres minuts després, va marcar un golàs de volea per posar el 4-3, i ja a les acaballes del matx el punta Luka Managadze (min 83) va sentenciar el partit amb el cinquè i definitiu gol. La setmana vinent el Nàstic rebrà la visita del Cornellà B a casa.