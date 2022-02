El Volei Manresa va obtenir una important victòria en el grup per la permanència a la Primera Catalana femenina en vèncer el CV Llars Mundet de Barcelona per 1-3, i es manté segon. Els dos primers continuaran a la categoria.

«La notícia, bona o dolenta, es que el set el vam perdre per errors propis» va indicar el tècnic manresà, Sergi Gonzalez: «depenem de nosaltres per mantenir un estil de joc sòlid i solvent, per això hem de mantenir la concentració i el ritme per endur els partits.» I és que després de l’arrencada, 19-25 pel Manresa, el parcial es va veure igualat amb un 25-19. La pissarra va fer efecte i les visitants van continuar fent el seu plan tancant el tercer set per 17-25 i el quart per 13-25. L’equip va sumar pocs errors, sobretot a l’últim set, i va destacar la juvenil Núria Bacardit, tot el partit com a central, amb bones notes de servei, bloqueig i remat.

Ensopegada a Barcelona

En la Primera Divisió estatal masculina, el Volei Manresa es va topar amb un Barça més jove però que té més ritme de competició i va guanyar per 3-0 (25-10, 25-18 i 26-24). El col·locador local va dur un ritme que els de Bosch no van saber llegir fins a la meitat del segon set; aleshores van tenir oportunitats de competir, però uns errors al final els van deixar fora del partit. El Saragossa va perdre 0-3 amb l’Arenys i manté 8 punts respecte els seus perseguidors.