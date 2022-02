El retorn d’Araújo és la principal novetat de la convocatòria del Barça per al partit d’avui (16.15 h) a València, on es trobarà un equip en mala ratxa a la Lliga -només ha sumat 2 dels últims 18 punts en joc- però que va obtenir un bon empat a San Mamés en l’anada de les semifinals de la Copa del Rei (1-1). Els de Xavi, per la seva part, afronten un partit sempre complicat a Mestalla enmig de l’eliminatòria europea contra el Nàpols i amb moltes baixes a la defensa, ja que a més dels lesionats Umtiti i Lenglet, el tècnic tampoc podrà comptar amb Piqué, expulsat al derbi, ni Alves, que compleix el segon partit de sanció per la vermella rebuda contra l’Atlètic.

El tècnic del València, José Bordalás, té les baixes de Cilessen i Correia, però recupera Gayà i un Gabriel Paulista que ha estat quatre mesos fora dels terrenys de joc. Curiosament, serà el primer partit de dos fitxatges contra els seus antics equips: Ferran Torres, ara al Barça, i Ilaix, que va marxar del club blaugrana en no acceptar les condicions de renovació. L’Espanyol necessita punts El RCD Stadium viurà avui a les 2 de la tarda un pols complicat pels interessos de l’amfitrió. L’Espanyol, que només ha sumat 2 dels últims 15 punts que ha disputat, va veure com diumenge passat cedia el triomf contra el Barça per un gol al darrer instant. Vicente Moreno no podrà comptar amb Nico ni Morlanes, sancionats, i el Sevilla, que intenta no perdre la petjada del Madrid en la lluita pel títol, té la baixa del central Rekik. Ahir, l’Atlètic es va imposar 0-3 a l’Osasuna (Joao Felix, Suárez i Correa) i el Madrid es va desfer de l’Alabès per 3-0 (Asensio, Vinicius i Benzemá de penal). El Vila-real va golejar a Granada (1-4) amb hat trick de Danjuma (2 de penal) i un gol de Moi Gómez.