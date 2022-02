El Barça es va classificar per a la final de Copa després de superar la tàctica més pròpia del karate i l’encert extraordinari de l’UCAM, que va arribar viu a l’últim període abans d’enfonsar-se d’esgotament.

L’inici del partit va fer semblar que el Barça el podria liquidar per la via ràpida. Laprovittola va anotar vuit dels primers tretze punts del seu equip. Rojas jugava amb duresa contra Mirotic, però el montenegrí explotava la seva alçada i els blaugrana vencien per 32-16 en el primer descans. Els murcians, però, es van mantenir en el partit a còpia de contundència i, amb 37-30, va entrar en combustió McFadden, amb 12 punts i tres triples en el període que va portar fins a l’empat a 43. En el tram final, Laprovittola, Mirotic i Sergi Martínez, amb un triple, van aparèixer per estirar la diferència fins a un +8 escurçat de dos punts a la mitja part (55-49).

En el tercer període l’UCAM va intensificar la captura del rebot i va col·lapsar la zona. A més, va estar encertat des de l’exterior i va assolir una màxima diferència de cinc punts (67-72) després d’una esmaixada de Lima. Però Mirotic va sortir a la pista abans de l’últim descans i va capgirar el resultat fins al 73-72.

En l’últim període, el Barça va semblar que s’escapava, però l’UCAM va tornar a empatar a 78. Però va ser el cant del cigne. Radovic i Davis van ser eliminats i McFadden es va torçar el turmell. Ho va aprofitar Calathes per assistir, Kuric per anotar triples i el Barça per sentenciar la guerra.