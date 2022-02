El gimnasta manresà Thierno Diallo serà des d’avui i fins diumenge a la ciutat alemanya de Cottbus per participar en la primera prova de la Copa del Món d’Aparells d’aquest 2022, competició que dona el tret de sortida al calendari internacional. A més de Diallo, l’equip espanyol de gimnàstica artística estarà format per Vladimir Dietmar Reinhardt, Daniel Tuya i Jorge Rubio. També hi haurà participació de la formació espanyola femenina, amb les actuacions d’Alba Petisco, Irene Ros i Claudia Villalba. La de Cottbus és la primera de les quatre proves de la Copa del Món d’Aparells. En les properes setmanes se’n faran més a Doha, el Caire i Baku. La temporada tindrà el seu punt àlgid l’octubre amb el Mundial de Liverpool.