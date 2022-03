Pràcticament sense temps per pair la difícil victòria de dissabte davant el Fuenlabrada a la Lliga Endesa, el Baxi torna avui a la pista per enfrontar-se al Treviso en la quarta jornada de la Champions. Els homes de Pedro Martínez intentaran sumar el triomf en el primer dels dos duels que ambdós equips disputaran aquesta setmana, ja que els italians visitaran dijous el Nou Congost en el partit ajornat en el seu moment pel brot de covid del Nutribullet.

L’expedició manresana va viatjar ahir al matí a terres italianes i a la tarda va realitzar un entrenament sense els jugadors lesionats, Jou, Bako i Valtonen. El Baxi porta un triomf i una derrota i necessita sumar victòries per intentar conquerir una de les dues primeres places que donen dret a jugar els quarts de final.

El base Dani Pérez va comentar ahir que «estem contents per la victòria contra el Fuenlabrada, però també cansats, no hem tingut temps per entrenar-nos». El 55 del Baxi va afegir que «juguem contra els cuers, però guanyar fora de casa en aquest moment de la temporada és complicat. Intentarem fer un bon partit i guanyar». Els àrbitres del duel de Treviso són Nicolas Maestre, Georgios Poursanidis i Paulo Marques.