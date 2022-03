No hi havia un escenari millor per rubricar la conquesta de la Lliga i el Barça va aprofitar l’ocasió que el destí li va brindar. L’equip que dirigeix Jonathan Giráldez a la banqueta i que capitaneja Alèxia Putellas al terreny de joc es va endur ahir al migdia el setè campionat de la seva història -el tercer consecutiu- després de vèncer el Reial Madrid per 5-0 davant de 5.430 espectadors a l’estadi Johan Cruyff, assistència rècord en partit oficial. Una jornada perfecta per a un equip que, després de guanyar el Triplet la temporada passada, i la Supercopa fa un parell de mesos, s’ha conjurat per tornar a regnar tant a Europa com a l’Estat.

El bon moment del Madrid feia presagiar un partit complicat i el gol anul·lat a Rolfo al minut 4 per fora de joc ja indicava que no seria fàcil. El Barça va agafar la pilota i va assetjar la porteria blanca, defensada per l’excel·lent Misa. Mapi i Pereira no deixaven maniobrar Asllani i Esther, Athenea es perdia a la banda i el triangle format per Patri, Alèxia i una Aitana en línia ascendent marcava el ritme. Rolfo, per l’esquerra, era un punyal; Graham Hansen per la dreta un maldecap per a les rivals. Però el gol no arribava. Fins que va aparèixer Alèxia.

Al minut 41, quan el Madrid ja ensumava la possibilitat de marxar al descans amb taules al marcador, la Pilota d’Or va disparar des de la frontal i la bola, que va tocar lleugerament en Ivana Andrés, va superar Misa. Tres minuts després, l’11 del Barça va rebre de Patri i va afusellar novament la porteria blanca. Quedaven encara 45 minuts però semblava clar que el títol no s’escaparia.

Una altra maneta

No hi ha un resultat més icònic en la història dels partits entre el Barça i el Madrid que el 5-0. L’equip femení ja té el seu: una maneta va servir ahir per certificar la 24a victòria en 24 partits, 72 punts que ja no són a l’abast de la Reial Societat, a hores d’ara segon classificat. Després d’un gol anul·lat a Patri, la mig centre blaugrana va posar el 3-0 al marcador amb un xut a l’esquadra marca de la casa.

El públic, eufòric, començava a demanar la maneta. Quatre minuts després, Graham Hansen va marejar la defensa blanca, va centrar i Peter va introduir la pilota a la seva porteria. Giráldez va fer entrar Engen i Pina per donar minuts a totes les jugadores del primer equip que no estan lesionades; després van sortir Melanie, pura llegenda blaugrana. La jugadora que llueix el número 5 és qui més cops ha vestit la samarreta del Barça i ha participat en les set lligues assolides.

El partit, aleshores, ja era patrimoni del virtuosisme d’Aitana, del liderat d’Alèxia, de l’omnipotència de Mapi León... i de la insistència de Jenni Hermoso. La madrilenya, que encara no ha renovat, va fer el cinquè al minut 83, es va agenollar a terra i va besar l’escut blaugrana. El Johan Cruyff va embogir definitivament.

I, d’aquí a una setmana i mitja, els dos equips es retrobaran en una eliminatòria de quarts de final de la Champions que tindrà la tornada en un Camp Nou amb les entrades exhaurides. Queden sis jornades de Lliga, però els cinc sentits ja estan posats a Europa.