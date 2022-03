Una quarta part de les seleccions espanyoles de gimnàstica artística s’han format a Manresa. El Club Egiba aporta cinc competidors dels vint que participaran aquest cap de setmana a la prestigiosa DTB Pokal, una competició que es disputa al Porsche Arena de Stuttgart i que pot començar a establir les bases de la primera temporada d’un curt cicle olímpic que ha de desembocar en París 2024.

D’aquesta manera, Les seleccions sènior es nodriran de dos gimnastes de l’Egiba (Thierno Boubacar Diallo i Lorena Medina) i tres més formaran part dels equips júnior. Es tracta de Laia Font, Ona Sánchez i Álvaro Giráldez. Tots ells tenen objectius diversos, però la voluntat de posar els ciments d’un curs que ha de viure el seu punt àlgid durant els europeus que se celebraran força a prop de Stuttgart, a Munic, el proper mes d’agost.

Dificultat en els sèniors

No cal dir que l’olímpic Thierno Boubacar Diallo és ja un veterà en l’equip masculí, una peça fixa que ha de ser important en la competició per equips a Alemanya. En el torneig per formacions participaran esportistes dels Estats Units, Austràlia, Itàlia, Alemanya, Canadà, Països Baixos, Noruega, Suïssa, Bèlgica, França, Israel i Àustria i és una de les que té més nivell de les que tindran lloc a Europa enguany. A part de Diallo, completen l’equip espanyol Jorge Rubio, Daniel Tuya, Nicolau Mir i Dietmar Reinhardt. El manresà presentarà nous exercicis per tal de millorar la dificultat de partida dels seus exercicis, i d’aquesta manera, seguir progressant.

La competició també és una bona pedra de toc per a la gironellenca Lorena Medina, que vol consolidar la plaça a l’equip absolut al costat d’Alba Petisco, Emma Fernández, Irene Ros i Claudia Villalba. Medina ja va ser una de les suplents per anar als Jocs de Tòquio i el del 2024 ha de ser el seu primer gran cicle a l’elit.

Moltes competicions júniors

Però ells dos només són la punta de l’iceberg. L’Egiba atresora talent jove i queda demostrat amb la triple convocatòria per a les seleccions júniors. En l’apartat femení, la també gironellenca Laia Font i Ona Sánchez formen el 40% d’un equip estatal que completen Ares López, Vega Chichón i Frida Rodríguez-Cabo. En l’apartat masculí, el representant de l’equip manresà és Álvaro Giráldez, al costat de Pablo Ruiz, Daniel Carrión, Oriol Rifà i Marco Antonio Bencomo. La competició a Alemanya és una bona oportunitat per aconseguir lloc als principals tornejos de la temporada, el festival olímpic de la joventut (EYOF) d’Eslovènia, la gimnasiada de Caen i l’europeu júnior, que també es farà a Munic.

Avui és la rebuda dels participants i la competició s’inicia demà amb les proves júnior masculina al matí i sènior masculina a la tarda. El dissabte serà el dia per a les participants femenines, les júniors al matí i les absolutes a la tarda. Diumenge es clourà tot amb les finals per aparells.