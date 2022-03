Els lluitadors de la SA Súria van pujar quatre vegades al podi, amb un títol, en el torneig Ciutat de Castelló de jujitsu de categories inferiors. L’or va ser per a Núria Álvarez en menys de 50 kg infantil femení, amb quatre autoritàries victòries. hi va haver una plata per a Colin Ayala en -50 kg benjamí masculí i dos bronzes, el d’Emma Sánchez en -40 kg benjamí femení i Oriol Jové en -45 kg aleví masculí. Per la seva banda, l’àrbitre i tècnic de la SAS Gaspar Gamisans serà als propers europeus sub-18 i sub-21 de Creta.