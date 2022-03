El Gimnàstic de Manresa juvenil va deixar escapar dos punts en el seu enfrontament davant del Badalona (1-1), rival directe per l’ascens a la Divisió d’Honor. Qualsevol dels dos equips va gaudir d’oportunitats per endur-se els tres punts després d’un partit molt obert. Durant la primera meitat, el conjunt local va ser superior i va ser capaç de marxar al descans amb avantatge després de marcar de penal. Luka Managadze va aprofitar una pena màxima provocada per Arnau Prat per avançar el Nàstic. A la represa, els visitants van ser molt superiors però van topar amb un excel·lent Oriol Roura i tan sols van poder empatar.