El procés de conversió del Club Gimnàstic de Manresa en Societat Anònima Esportiva (SAE), que es va aprovar en l’assemblea celebrada el divendres 26 de juliol del 2019, arriba a la fase final. Ahir, la junta directiva de l’entitat escapulada va convocar una assemblea general extraordinària de socis per al proper dimecres 21 d’abril, amb dues qüestions molt destacades en l’ordre del dia. Així doncs, després de la preceptiva elecció del president i del secretari de l’assemblea i d’informar els associats de les fases a complimentar per a la subscripció del capital social de la nova SAE, se sotmetrà a votació l’aprovació dels estatuts que regiran el futur Club Gimnàstic de Manresa SAE, els quals preveuen que la nova Societat Anònima Esportiva tindrà un capital social inicial mínim de 101.000 euros. El valor nominal de cada acció serà de 1.000 euros. Per tant, se n’han de subscriure, almenys, 101. El torn de precs i preguntes posarà el punt final a la reunió.