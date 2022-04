L’anàlisi de tots els resultats que es van produir ahir diumenge al grup 5è de la Tercera Divisió permet corroborar que, tot i l’agredolç empat assolit pel CE Manresa al Municipal d’Ascó (0 a 0), els blanc-i-vermells depenen només dels seus resultats per assolir el títol i l’ascens directe a la Segona Divisió RFEF.

Ni el segon classificat, la UE Olot, ni el tercer, el CP San Cristóbal, van poder sotmetre els seus oponents. L’estrena del nou entrenador de l’equip de la Garrotxa, el veterà Manix Mandiola, es va saldar amb un just empat (1 a 1) al camp del CE l’Hospitalet, conjunt que aquesta setmana també ha rellevat el tècnic Cristian García per Diego Quintero. Aquest empat i la igualada que es va produir al Municipal de Ca n’Anglada entre el CP San Cristóbal i el CF la Pobla de Mafumet (1 a 1) faciliten que l’equip de Ferran Costa pugui assolir el títol i l’ascens si guanya tres dels últims cinc partits de lliga que li resten, encara que una de les derrotes es produís dimecres al camp del quart, el Girona FC B (19.30 hores). El matx es jugarà a l’estadi de Montilivi. Per garantir-se la presència a les eliminatòries d’ascens, els manresans en tenen prou amb sumar dos empats o una victòria.