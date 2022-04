El conseller d'Educació, Cultura i Esport de l'Aragó, Felipe Faci, ha plantejat formalment al Comitè Olímpic Espanyol (COE) que les modalitats d'esquí alpí i d'esquí de fons així com l'snowboard i l'esquí acrobàtic es reparteixin amb Catalunya i les acullin les dues autonomies. Segons l'acord subscrit per la Generalitat amb el COE i que l'Aragó no accepta, l'esquí alpí es faria íntegrament a La Molina-Masella i l'esquí acrobàtic i l'snowboard a Baqueira Beret. L'esquí de fons correspon a l'Aragó i es faria a Candanchú. El govern aragonès vol que les dues autonomies comparteixin aquestes modalitats. "Hem presentat una proposta equilibrada, equitativa, que beneficia ambdues parts i garanteix la representació de tot el territori", ha dit.

Faci ha posat com a exemple per al repartiment "equitatiu" que, en el cas de l'esquí alpí, se celebri la modalitat femenina a una comunitat i la masculina a l'altra. El conseller ha esperat que hi hagi acord sobre la seva proposta. A partir d'aquí, Faci ha dit que serà el COE qui decideixi "com s'organitza" per assolir-lo.

És el que ha traslladat el conseller a la reunió que ha mantingut aquest dijous al matí amb el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, per presentar la proposta alternativa del govern aragonès per a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030.

Faci ha assegurat en una atenció als mitjans a la sortida que el COE ho analitzarà i ha agraït la "receptivitat" de Blanco. "La reunió ha estat molt amable i constructiva", ha assegurat, i ha afirmat que "pot ser que convoqui una altra reunió perquè s'expliqui aquesta proposta".

"Catalunya té tot el territori representat, a l'Aragó no", ha remarcat Faci, que ha dit que la seva proposta és "que tots els valls del Pirineu aragonès, totes les estacions d'esquí, tinguin protagonisme en aquesta candidatura. El mateix que té Catalunya". Segons l'Aragó, la proposta acordada entre la Generalitat i el COE, "no garanteix la igualtat".

Fa menys d'una setmana el COE es va reunir amb la Generalitat i va donar per "validada" la proposta "acordada" pels Jocs d'hivern. L'Aragó no hi va assistir i es va despenjar de l'acord. El govern presidit per Javier Lambán va considerar que la candidatura no té en compte "la importància real" de la seva comunitat, ja que no veu "equilibrat" el repartiment de proves.

El Govern rebutja fer canvis

Des de la Generalitat, el president Pere Aragonès ha avisat que no està disposat a modificar "de cap manera" el repartiment de les proves. Aragonès defensa l'acord tècnic assolit amb el govern espanyol i el COE i manté que qui s'ha desmarcat és l'Aragó.

Acord de repartiment

L'acord subscrit per la Generalitat, sense l'aval dels aragonesos, estableix que a Catalunya es facin les proves d'esquí alpí, descens i eslàlom (La Molina-Masella), Snowboard i Freestyle (Baqueira Beret) i l'esquí de muntanya a Boí Taüll. A més l'hoquei gel es disputaria a Barcelona.

A l'Aragó tindrien lloc les modalitats de biatló i esquí de fons (Candanchú), patinatge artístic i patinatge de velocitat curta i llarga. Concretament, Saragossa acollirà el patinatge i el cúrling es faria des de Jaca.