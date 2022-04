Cap dels quatre aspirants momentanis a la tercerca plaça va fallar en una jornada que va servir al Madrid per agafar aire. Si el dissabte va ser el Joventut qui va sumar la 19a victòria del curs, ahir li van seguir les passes, a més del Baxi, el València, que va vèncer per 71-78 a la pista del Baskonia, i el Lenovo Tenerife, que va apallissar l’Unicaja per 64-97.

Els canaris van assaltar Màlaga amb un Shermadini decisiu (19 punts), i van obtenir un triomf indiscutible després que els locals perdessin tota opció en el tercer quart, que acabar amb 39-68. El València de Joan Peñarroya va reaccionar a temps i va vèncer a Vitòria. Liderats per Hermansson (15 punts i 6 assistències) i Xabi López-Arostegui (20 punts i 24 de valoració), els valencians van superar un mal tercer quart (24-11 de parcial) i van agafar el timó a cinc minuts del final per assolir el triomf. En plena crisi de resultats tant a Europa com a la competició estatal, el Madrid va agafar aire en derrotar el Río Breogán per un incontestable 90-65.