Mentre segueix la incertesa sobre quina temperatura hi haurà el 2030, la que no para de baixar és la de la candidatura olímpica de Catalunya i Aragó per als Jocs d’Hivern d’aquell any. Si dilluns l’alcalde de Saragossa, <strong>Jorge Azcón</strong>, que assegurava que l’havien «alarmat» les declaracions en EL PERIÓDICO de <strong>Mònica Bosch</strong>, coordinadora de la candidatura Barcelona Pirineus 2030, aquest dimarts ha sigut el president aragonès el que ha apujat una mica més el foc olímpic.

Javier Lambán ha tornat a la càrrega, afirmant que el seu govern «no pot acceptar per dignitat» el projecte validat pel COE, CSD i Generalitat, qualificant de «desafiament» la reunió de l’1 d’abril passat. El Secretari d’Estat per a l’Esport, José Manuel Franco, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, van validar fa tres setmanes «la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica» davant la cadira buida que havia deixat Aragó.

«Aragó ha actuat amb lleialtat al COE i a Espanya. Els Jocs del 2030 són una oportunitat que no pot perdre, però no pot acceptar la proposta per dignitat i per no perdre la capacitat de competir amb el Pirineu català. L’acord del president del COE i la Generalitat de Catalunya em sembla un insult a la intel·ligència», ha afirmat Lambán als ‘Desayunos informativos’ d’Europa Press, on ha anunciat que es presentarà a la reelecció. La transcripció de l’acte que ha fet l’agència, que canviava ‘Generalitat’ per ‘senyoreta’, ha portat l’Executiu català a atacar Lambán.

«¿La ‘senyoreta’ de Catalunya’, president Lambán? Un ‘clàssic’ quan s’acaben els arguments (o no es tenen) i surt la vena masclista rància. Aquest #masclisme ha de deixar de ser normal i és especialment indigne quan el que ho fa és un càrrec públic», ha assestat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge.