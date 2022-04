CN MANRESA: S. Herrera, A. Estany (1g), M. Puerta (1g), R. Ruiz (2g), R. Serra (3g), O. Muns (1g), I. Rey (1g), A. León, X. Pelegrin (1g), Noguera (3g), ME Bianco, A. Vilarasau i M. Garrido.

El CN Manresa i l'equip filial del CN Mataró van jugar un molt bon partit a la piscina Manel Estiarte. Els amfitrions van sortir molt forts, avançant-se fins a 3-0 en el lluminós, amb gols de Puerta, Pelegrín i Ruiz, però, la reacció dels del Maresme els va fer escurçar la diferencia a la mínima a la fi d’aquest primer període.

En el segon quart els visitants van aconseguir materialitzar gairebé cada atac en gol, aconseguint un parcial de 3-7, essent els gols dels bagencs obra de Noguera, Muns i Serra. Amb aquest resultat de 6-9 s’arribava a l’equador del partit.

El descans llarg va anar bé als locals, que es van apuntar el parcial per 4-3, gols de Rey, Noguera, Serra i Ruiz. El marcador s’ajustava fins el 10-12 que donava esperances de puntuar als de la riba del Cardener. Amb aquesta intenció van sortir en els darrers vuit minuts, però els seus esforços no van ser suficients per res més que aconseguir un resultat molt digne davant l’equip més fort de la categoria. Els anotadors manresans en aquest darrer període van ser Noguera, Estany i Serra.