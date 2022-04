L’Assemblea General Extraordinària de socis del Club Gimnàstic de Manresa celebrada dijous passat va suposar l’inici del procés de conversió del club esportiu en Societat Anònima Esportiva (SAE) i va determinar les pautes d’aquest procés. Així doncs, la junta directiva de l’entitat, encapçalada per Darío Riera, anuncia que «s’ha obert la primera fase per a la subscripció d’accions» de la futura Club Gimnàstic de Manresa SAE, societat en fase de constitució.

Aquesta primera fase «tindrà una durada de set dies naturals». El club esportiu ofereix als actuals socis de l’entitat la possibilitat d’adquirir alguna de les com a mínim 101 accions «d’una sola classe i sèrie i amb un valor nominal de 1.000 euros cadascuna» que s’han de subscriure per cobrir «el capital social mínim de 101.000 euros» establert «d’acord amb l’informe preceptiu emès pel Consell Català de l’Esport el 23 de febrer passat». La junta directiva del club escapulat emfasitza, en la seva nota de premsa, que «els socis de l’entitat tenen plena llibertat per subscriure les accions que vulguin i, en cas de superar-se el capital mínim exposat, el capital inicial de la nova SAE quedaria subscrit pel total d’accions efectivament desemborsades mitjançant aportacions dineràries».

El Club Gimnàstic de Manresa va decidir iniciar el camí per transformar-se en Societat Anònima Esportiva (SAE) en l’assemblea de socis celebrada el divendres, 26 de juliol del 2019, amb 64 vots a favor, 13 en contra, dos vots en blanc i un de nul.