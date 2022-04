Jordi Cruyff demana «modernitzar i equilibrar la plantilla» del Barça. I el club, segons ha revelat un dels membres de la secretaria tècnica, té un pla per reforçar l’equip. Però un pla amb diverses vies obertes supeditat tot «al que es pugui fer i pendent del ‘fair play’», com ja va passar a la finestra de gener. Una idea per reanimar un equip que ha encadenat tres derrotes consecutives (Eintracht, Cadis i Rayo), que l’han allunyat de tota aspiració de títol possible. Una idea per acabar amb tant any en blanc.

Un pla per modernitzar una plantilla que s’ha anat desequilibrant amb el pas del temps (no hi ha un relleu natural ni per a Jordi Alba ni tampoc per a Busquets) en què els quatre fitxatges hivernals (Alves, Ferran Torres, Aubameyang i Adama) han permès a l’equip escalar del novè lloc al segon a la Lliga. Tot i que han sigut incapaços de donar-li vigor competitiu al Barça per guanyar títols. Ni Supercopa d’Espanya, ni Copa del Rei, ni Europa League, ni, per descomptat Lliga.

«El futbol ha canviat, com les necessitats de l’equip», ha dit Jordi Cruyff en la inauguració d’una Cruyff Court a la plaça de la Generalitat de Constantí (Tarragona). «Tenim un pla A, un pla B, un pla C... Depèn de com puguem anar al mercat i quan tinguem més claredat sobre el ‘fair play’, ¿què és possible? ¿i què no?», ha remarcat.

Un full de ruta ja iniciat a l’hivern i que ha de tenir la seva execució completa aquest pròxim estiu, alineats, segons va dir Jordi Cruyff, amb la idea expressada per Xavi, el tècnic, i Mateu Alemany, el director de futbol del Barça. Tots coincideixen en la necessitat de tenir «més equilibri» a la plantilla. I en totes les seves línies.

«Perquè un crac funcioni n’hi ha d’altres que el deixen funcionar bé, això és equilibri», ha recalcat Jordi, que hauria de ser al final d’aquesta temporada el nou secretari tècnic blaugrana, càrrec que està vacant des de la renúncia de Ramon Planes.

No ha volgut parlar de noms. Ni de Haaland, inabastable per a l’anguniosa economia culer, ni de Lewandowski, més accessible tot i que li queda un any de contracte amb el Bayern de Munic. «Jo no he descartat ningú. L’únic que fas és molestar els clubs on juguen. Em preocupa més la plantilla», ha afirmat Jordi Cruyff, qui al ser preguntat pel futur del davanter polonès ha recordat que «som els últims a dir, però somiar és gratis».

Depèn tot de la voluntat del Bayern, que busca relleu a Lewandowski (34 anys). Tampoc ha volgut Jordi ser molt concret sobre el futur de Frenkie de Jong, enutjat amb el canvi de Xavi en el duel davant el Rayo i un dels futbolistes amb més mercat en el futbol europeu: París SG, Bayern de Munic i Manchester City estan atents. Els mateixos clubs que el van voler fitxar fa gairebé tres anys quan el neerlandès va triar venir al Camp Nou.

«Vaig dir que davant les crítiques que rebia que és un jugador molt valorat en el club i en el món del futbol i això ho sabeu vosaltres també», ha explicat l’executiu blaugrana adreçant-se als periodistes.

Una profunda revolució

Però el missatge de Jordi anava molt més enllà dels noms. Era un missatge filosòfic, condicionat, en tot moment, per les estretors que sacsegen el club, que no té ni tan sols el ‘fair play’ salarial per inscriure nous jugadors. De moment, ja n’ha contractat dos. I tots dos a cost zero: el central danès Christensen (Chelsea) i el centrecampista ivorià Kessié (Milan).

Però és poc. La magnitud de la revolució del Barça és molt més àmplia encara. «El futbol és canviant. Hi ha alguns conceptes que s’han de canviar», ha dit l’executiu per enfortir aquesta idea de modernitat. El Barça s’ha quedat antic. No competeix a Europa. Ni a Espanya. Una Copa del Rei en els tres últims anys revela que s’ha quedat desfasat. Ni amb Messi. Ni sense Messi.

«Hem d’estar oberts a aquests canvis. El que no avança es queda enrere. Hem tingut una gran ratxa, ara no tant», ha dit després de precisar que «no només hem de quedar-nos on estàvem fa un mes sinó on érem al novembre i al desembre».