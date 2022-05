La quarta edició de l’Open Internacional Fundació Joviat, primer torneig del Circuit Català d’Oberts Internacionals 2022, va ser un èxit de participació (118 jugadores i jugadors) i va tenir un gran nivell competitiu. No endebades, va aplegar 34 titulats. Les nou rondes del torneig es van caracteritzar per una lluita aferrissada per assolir les primeres posicions. Així doncs, en iniciar-se la darrera ronda no hi havia res decidit i els resultats de la mateixa van produir un triple empat a 7,5 punts al capdavant de la classificació. El Gran Mestre (GM) peruà Miguel Muñoz (Lira Vendrellenca) es va endur el triomf per la seva millor performance, seguit del també Gran Mestre xilè Cristóbal Henríquez i del Mestre Internacional (IM) cubà Lázaro Lorenzo (CE Barberà). El seu homòleg colombià Cristian Andrés Hernández, que milita a l’Escacs Catalònia-Joviat, va aconseguir una meritòria setena posició final amb 7 punts.

Per categories, els vencedors a Manresa van ser Guillem Torres (Escacs Catalònia-Joviat) en sub-10; Isaac Herrman (CE Barberà) en sub-12; Daniel Salinas (SC Colón Sabadell Chessy) en sub-14; Rubén Vinuesa (CE Ruy López) en sub-16 i Joaquim Noria (Gran Penya Vilanva) en S60. A més, a banda de l’esmentat Cristian Andrés Hernández, altres 11 jugadors de l’Escacs Catalònia-Joviat van prendre part a la competició. El Candidat a Mestre (CM) Joan Ramon Menac va ocupar la 56a posició, amb 4,5 punts. Dan Clotet (67è), Joan Pérez (70è) i Albert Vila (81è) van sumar 4 punts; Guillem Torres (89è) i Joan Marfà (93è) en van acumular 3,5, mentre que Gerard Espinoza (97è) i Édgar Vázquez (102è) en van totalitzar 3. Els 2 punts aconseguits per Pol Torres i Carlos Torres els van atorgar la 113a i la114a posició final, respectivament. Per últim, Eudald Solé va ser 117è, amb 1 punt.