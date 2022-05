Nou salt qualitatiu i quantitatiu. Una de les proves més emblemàtiques del calendari anual de curses de muntanya de la Catalunya central, la popular Berga-Rasos-Berga, es prepara per assolir, per segon any consecutiu, un nou rècord de participació, a més d’aplegar a la capital del Berguedà l’elit estatal d’aquesta modalitat esportiva. No endebades, enguany, la Berga-Rasos-Berga acull, de forma paral·lela, el campionat d’Espanya de trail runnig per federacions autonòmiques, competició que ahir, segons el lloc web de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, ja comptava amb més de dos centenars de corredors inscrits. Els organitzadors preveuen fregar o superar el miler de participants.

L’estatal de trail running es caracteritza pel fet que els tècnics de l’ens federatiu de cada comunitat autònoma de l’Estat determinen els atletes que representaran a cadascuna de les federacions autonòmiques. Per a Alfonso López, president dels Joves Atletes de Berga (JAB), entitat coorganitzadora de l’esdeveniment conjuntament amb el Club Esquí Berguedà (CEB), l’Ajutament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, aquesta és una característica que incrementa «l’atractiu del campionat». Així doncs, Berga pren el relleu de la localitat canària d’El Paso (La Palma) i els aficionats podran gaudir de les prestacions de corredores i corredors tan reputats com Zait Ait, Sara Alonso, Oriol Cardona, Anna Comet, Miquel Corbera, Júlia Font, Alejandro Forcades, Álex García. Núria Gil, Moana Lilly Kehres, Mario Olmedo, Maria Ordóñez i Pablo Villalobos, entre d’altres. Cadascuna de les tres categories del campionat d’Espanya de trail runnig per federacions autonòmiques (sènior, sub-23 i sub-20) aprofitarà algun dels recorreguts de les curses que configuren la Berga-Rasos-Berga. El circuit de la cursa més exigent de la popular prova, que és alhora la que dona nom a l’esdeveniment, la Berga-Rasos-Berga, serà el que hauran d’afrontar els atletes que competeixin a l’estatal absolut. Tal com és habitual, la cursa consta de 26 km i de 3.600 m de desnivell acumulat i transcorre per algunes de les muntanyes més emblemàtiques del Berguedà, com la Figuerassa (1.486 m), el Pedró (2.056 m), els Rasos de Peguera (1.982 m) i el Puigventós (1.500 m), a més del cim de la serra de Queralt (1.200 m). La Berga-Rasos-Berga (BRB) es disputarà demà, dissabte, a partir de les 8 hores. La sortida s’efectuarà des de l’entorn del conegut Hotel Berga Park. Vint minuts després, començaran a competir els corredors inscrits a l’estatal sub-20. Aquests, recorreran un circuit específic, de 8,59 km que coincideix amb el dissenyat per a la Mini Berga-Queralt-Berga del 2020. Tot seguit, a partir de les 8.30 hores, els atletes participants a l’estatal sub-23 encararan el traçat de la Berga-Queralt-Berga (BQB), de 13,6 km i un desnivell acumulat de 1.866 m. Els participants exclusivament en aquesta cursa, prendran la sortida a les 10 hores. La Berga-Queralt-Berga permet als corredors recórrer els camins de Garreta i de l’Aigua i aproximar-se a les capelles de Sant Joan Baptista i de Sant Pere Madrona, a més de conèixer de prop el Santuari de la Mare de Déu de Queralt. La tercera edició del Descens Xavi Batriu, de 13 km, tancarà el calendari de curses de dissabte. S’iniciarà a les 10.30 hores al Refugi dels Rasos de Peguera, situat a 1.754 m d’altura. El descens ressegueix la Coma dels Anyells, el cim de Puigventós (1.500 m), la Creu de Campllong, el Camí de l’Aigua i el cim de la serra de Queralt , abans de passar arran de la capella de Sant Pere de Madrona, acció prèvia a accedir al casc urbà de Berga per Fumanya. L’endemà, diumenge, a l’estació dels Rasos de Peguera, els corredors més joves podran gaudir, a 1.975 m d’altitud, dels diferents circuits que configuren l’edició d’enguany de la Petita Berga-Rasos-Berga (BRB). La 24a edició de la Berga-Rasos-Berga es complementarà amb diverses activitats paral·leles. Dissabte, a les 20 hores, el passeig de la Indústria serà l’escenari de l’entrega de trofeus i guardons de les curses matinals. Tot seguit (21.30 hores) s’iniciarà un acurat programa d’activitats culturals organitzades amb la col·laboració dels Castellers de Berga. La vetllada inclourà les actuacions de Fescat Goes Punk i Krit Oprimit i permetrà descobrir les habilitats i el gust musical de PD SalasXic i PD Malé.