El Súria segueix en estat de gràcia després de disputar un gran partit contra el Puig-reig, que va concloure amb un empat a dos gols. El líder, tot i començar més enèrgic i dominant la possessió de la pilota, es va trobar amb un Súria molt ben posicionat que rebutjava qualsevol aproximació del conjunt visitant. El Puig-reig era coneixedor de la importància del partit, però el plantejament del seu rival no el feia sentir del tot còmode sobre el terreny de joc, encara que, amb el pas dels minuts ,els visitants van anar descobrint millors sensacions i s’apropaven a la porteria de Muñoz. En la darrera jugada de la primera part, els puig-regencs estrenarien el marcador amb un gran gol de Balmes. A la represa, un Súria més ambiciós no trigava més del compte a donar la rèplica. Uroz en primera instància aconseguia l’empat en una jugada individual, i Durán minuts més tard completava la remuntada fent el segon dels locals. Un Puig-reig desconcertat que està lluitant pel campionat es veia per primer cop en desavantatge, però encara restava temps i els visitants es van llançar a l’atac a la cerca de l’empat. Al minut 80, Caicedo rebia una bona pilota a l’esquena de la defensa local per fer el 2-2, certificant les taules i el repartiment de punts.