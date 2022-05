Les absències de darrera hora per lesió d’Emília del Hoyo i de Mar Juárez no van impedir a l’equip femení de l’Avinent CA Manresa superar el seu màxim oponent per assolir l’accés a la final de la Lliga Iberdrola, el CA Ría Ferrol, en el quadrangular disputat a Castelló corresponent a la segona jornada de la fase de classificació de la Divisió d’Honor.

Durant aquesta setmana, a les baixes ja conegudes de vuit atletes s’hi van afegir les de la tanquista i la marxadora. A més, Patrícia Serrano va competir a l’estadi Gaetà Huguet amb doloroses molèsties a l’esquena i fins que no va finalitzar la seva participació en els 200 m llisos no es va poder decidir que també podia ajudar l’equip en la prova reina de la velocitat. Tot i estar minvada, Serrano va contribuir a la classificació de l’Avinent CA Manresa amb dues meritòries quartes posicions. L’inici de les manresanes va ser prometedor. En el llançament de martell, Irene Mateo va repetir el quart lloc segellat a la primera jornada, a l’estadi del Congost, mentre Mar Santanach obtenia una valuosa cinquena posició. Tot seguit, Martina Zunino es va imposar de forma brillant en els 400 m tanques i Mònica Clemente va ratificar el seu domini en el concurs de salt de perxa. A més, en la cinquena prova de la tarda, Laura Bou va corroborar la seva magnífica forma i va aconseguir la tercera victòria per a l’Avinent CA Manresa en els 400 m llisos. La migfondista, amb un registre de 54 segons i 14 centèsimes, va millorar el rècord anterior del club, que també ostentava. Les atletes dirigides per Eulàlia Torrescasana i Maria Alba Martí es van situar de seguida en el segon lloc del quadrangular, una classificació que van consolidar les segones posicions de Marina Guerrero en els 800 m llisos i de Mercè Guerra en els 1.500 m llisos i les terceres de Meritxell Tarragó (400 m llisos), Ainhoa Martínez (llançament de disc) i Meritxell Soler (1.500 m llisos). L’absència d’Emília del Hoyo en els 100 m tanques es va notar tot i la remarcable cinquena posició assolida per Laia Olmedo. A més, la desqualificació de Paula Rodríguez i la seqüència de tres proves en què les gallegues van obtenir millor puntuació que l’Avinent CA Manresa va afavorir que el CA Ría Ferrol s’apropés a només 2,5 punts del conjunt manresà després de dotze proves disputades (110,5 per 108). Va ser una situació transitòria. Les terceres posicions de Nora Taher en el triple salt i d’Ainhoa Martínez en el llançament de pes van ser el preludi de l’escapada definitiva de les bagenques. Mercè Guerra i Marina Guerrero van ser segona i tercera en els 3.000 m obstacles i Meritxell Soler i Mireia Guarner van segellar la mateixa classificació en els 3.000 m llisos. Per arrodonir la jornada, el quartet que va competir en els 4x400 m llisos (Laura Bou, Núria Tió, Xènia Pubill i Meritxell Tarragó) va superar el millor registre de l’Avinent Manresa en aquesta prova. Les manresanes entomen ara el repte de repetir o millorar el setè lloc aconseguit el 2021 a la final de La Nucia.