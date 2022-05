Fa un any el Barça femení posava fi a cinc anys de regnat de <strong>l’Olympique de Lió.</strong> El bloc francès havia encadenat cinc Champions des del 2016, inclosa la del 2019 en la qual va escombrar les blaugrana a la final. Després de la derrota, les jugadores es van conjurar per tornar a lluitar pel títol i conquerir-lo. Ho van aconseguir l’any passat a Göteborg i ara volen demostrar a Torí que el canvi de guàrdia no va ser una anècdota.

Cop a l’aristocràcia

«També hi va haver futbol abans del Barcelona i es va jugar aquí durant anys», va sentenciar Ada Hegerberg quan es va confirmar que s’enfrontaria al Barça a la final. La frase de l’estendard del Lió, primera jugadora en guanyar la Pilota d’Or, demostra que la irrupció barcelonista en l’aristocràcia del futbol femení no només demostra admiració.

Hegerberg, que va decidir la final del 2019 amb un ‘hat-trick’ en només 16 minuts, tornarà a ser la principal amenaça per al marc de Sandra Paños. És una de les poques coses que no han canviat dins i fora del camp des de Budapest, que va posar la primera pedra del Barça dels rècords. Si Martens, que va tornar la setmana passada després d’una lesió de llarga durada, és finalment titular hi haurà set blaugrana que repetiran l’onze inicial respecte a la final de fa tres anys. Però, a més de la qualitat dels reforços com Jenni Hermoso, Graham Hansen o Rolfo, el creixement de jugadores com Alexia i Aitana i la millora física de la plantilla en general expliquen la metamorfosi del bloc.

«Aquella derrota va ser dolorosa a curt termini, però a llac termini va anar bé perquè ens vam adonar on era el nivell mínim per ser campiones i ens vam posar a treballar: entrenar més, posar-nos en forma, ser competitives. Espero guanyar demà la segona Champions consecutiva», va comentar Alexia.

Canalitzar l’energia de la grada

Les vigents campiones han guanyat tots els seus partits aquesta temporada menys un, la tornada de Champions contra el Wolfsburg després d’exhibir-se 4-1 a l’anada, on el Barça va tornar a batre al Camp Nou el rècord d’assistència de públic a un partit de futbol femení. No hi haurà 91.648 culers aquest dissabte a Torí, però sí 15.000 per només 2.000 franceses, invertint la proporció de Budapest. També s’han invertit els papers, ja que les blaugrana no només són ara les vigents campiones sinó també les favorites.

«Sabem l’expectació que hem generat, les ganes, moltíssima gent desplaçada. Estem sentint tota aquesta energia i la intentarem canalitzar deixant-ho tot a la gespa. És un punt a favor nostre», va apuntar la capitana Alexia.

«És normal que ens tinguin ganes», va explicar Irene Paredes, que va arribar a l’estiu procedent del PSG. Mentre que la defensa sí que sap el que és guanyar l’Olympique, al qual va eliminar a quarts de Champions l’any passat, el Barça no ha guanyat encara el Lió en les quatre vegades que s’han mesurat: en els dos partits de quarts de la temporada 2017-2018, a la final del 2019 i en l’amistós de l’estiu passat. «Tenim ganes de revenja. No hem guanyat mai l’OL i és motivació de pes: és un títol, però trencar amb una cosa que històricament no havíem aconseguit com va passar amb el Wolsfburg», va enaltir Jonatan Giráldez. «El cicle va començar amb la derrota contra el Lió a Budapest i guanyar a Torí seria arrodonir el cicle perfecte», va assestar Alexia.