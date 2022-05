Reeixida participació del jove i prometedor tirador del Club d’Esgrima Sabre Hongarès Manresa Adrià Román als campionats del Mediterrani, una competició de caràcter internacional en la qual prenen part els millors esportistes d’aquesta àrea geogràfica. Enguany, aquest prestigiós torneig s’ha celebrat a la capital de Jordània, Amman. El tirador de l’entitat manresana es va classificar per participar-hi gràcies als bons resultats obtinguts a la Lliga Nacional. Diumenge, als campionats del Mediterrani, Román va palesar les seves aptituds i va assolir la medalla d’or a la categoria reservada als menors de 15 anys en superar a la final el jordà Alashqar Baraa (15 punts a 11).

D’altra banda, en els campionats de Catalunya per a menors de 13 anys (M13) els tiradors del Club d’Esgrima Sabre Hongarès Manresa Alejandro Román i Mariona Sanahuja es van proclamar campions en la competició individual masculina i femenina. A més, les esportistes bagenques van acaparar els tres graons del podi femení, doncs Èlia Prat va ser segona i Aran Sivill va finalitzar en tercera posició. Per últim, en la competició per equips, el conjunt integrat per Alejandro Román, Marcel Sanahuja, Mariona Sanahuja i Aleix Sas també va fer-se amb el títol.