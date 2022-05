El Barça ha millorat molt d’ençà de la derrota en la final de la Champions del 2019 a Budapest (1-4 contra el mateix rival). Si a la capital hongaresa no va tenir cap possibilitat, dissabte hauria pogut entrar a la lluita final pel títol si hagués entrat el xut des del mig camp de Patri Guijarro al minut 12 de la segona part. Amb 2-3 al marcador, amb el Lió cansat i amb més ànim, potser el conjunt de Jonatan Giráldez hauria pogut completar una remuntada històrica, però no ha passat (1-3).

L’Olympique de Lió guanya la seva vuitena Lliga de Campions fent ostentació d’un poder físic que el Barça no ha sabut contrarestar amb rapidesa en la circulació. En part afavorides per una àrbitra que, a part de ser dolenta, ha deixat jugar molt, però sobretot gràcies a estar més intenses en els duels individuals, les franceses han merescut la victòria contra un conjunt barcelonista que hauria hagut d’entrar més intens al duel. Quan ha volgut reaccionar, i ha posat tots els arguments damunt de la taula, ja no ha pogut complaure els 15.000 aficionats desplaçats des de Catalunya, els autèntics guanyadors, per la banda blaugrana, del partit.

Com avions

Així, tot i que el Barça ha tingut ocasions, la primera mitja hora ha fet recordar, per als més veterans, la final de la Champions masculina d’Atenes del 1994 entre els blaugrana i el Milan. Un conjunt que tocava la pilota contra un rival sòlid, físic, professional i que sabia les tecles que calia tocar.

Un exemple clar és el primer gol. Alexia Putellas, molt lenta en tot el que ha intentat, no va amb prou força en un xoc amb Amandine Henry. La gal·la s’endú la bola i des de molt lluny empalma un xut col·locadíssim que sorprèn Paños. Era el minut 6.

És cert que el Barça ha tingut dues bones aproximacions, amb rematades de Jennifer Hermoso, però també que cada cop que perdia la pilota era un maldecap en contra. Així, als 23 minuts, l’espectacular lateral esquerra Selma Bacha ha trencat Graham Hansen i ha centrat. Paños ha fet un Ter Stegen, Mapi León ha estat mal situada i Ada Hegerberg, un prodigi de davantera, ha rematat en planxa el 0-2. El Lió aprofitava un mal partit de Paredes per crear més perill i Paños ha salvat el tercer gol, també de la noruega. Però no ha pogut fer res en una pilota perduda a l’àrea. La defensa basca del Barça dona vida a una acció acabada, la passa a Hegerberg i aquesta assisteix a Macario per al 0-3.

El Barça, però, ha mantingut les opcions en la segona part per un gol que ha arribat del no-res. Graham Hansen, molt grisa, ha centrat des de la dreta i Alexia, a sobrebot i amb la dreta, ha superat Endler.

El travesser de Patri

Giráldez ha retirat del camp una ofuscada Hermoso i ha apostat per la força descontrolada d’Oshoala. La nigeriana ha corregut fins a l’extenuació i la jugada clau ha arribat als dotze minuts, quan Patri Guijarro ha vist avançada Endler i ha enviat una vaselina preciosa des del mig del camp. L’esfèrica ha picat al mig del travesser i ha sortit a fora.

Ha sigut una llàstima, perquè el Lió estava pagant tot l’esforç físic de la primera part i es limitava a tapar forats, això sí, de la millor manera. El Barça s'ha queixat de moltes pèrdues de temps. Ha fet entrar Martens, Crnogorcevic i, després, Clàudia Pina al camp i la suïssa ha disposat de l’última bala, a centrada d’Oshoala, però ha rematat massa desviat. El temps de descompte ha sigut estèril. El Lió ha defensat amb calma i no ha patit gaire més per endur-se el títol. El Barça sap ara que cal fer un gir més al projecte perquè, tot i ser molt bo, encara no és el millor.