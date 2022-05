El primer equip masculí de La Salle Manresa-S. Gol ha guanyat aquest vespre el Minguella-Drivim de Badalona per 76-63 i ha assolit l'ascens a la Copa Catalunya. El conjunt bagenc necessitava la victòria per classificar-se per a la Final a Quatre de la Primera Catalana, una fita que comporta pujar de categoria.

L'equip de Toni Mañosas va sumar 17 victòries i només 5 derrotes durant la temporada, essent segon del seu grup.