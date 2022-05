L’única esperança perquè el Solsona se salvés del descens a Segona Catalana era que l’Igualada l’ajudés i derrotés el Tàrrega, el seu màxim adversari, a les Comes. Però aquesta variant no es va donar i ja es va veure que no es donaria des dels primers minuts. L’equip de la capital de l’Urgell es va endur amb solvència els tres punts que li permetran seguir a Primera Catalana una temporada més i condemna el Solsona i també l’Alcarràs, que ahir va tenir jornada de descans.

A Igualada, davant d’uns anoiencs que ja no s’hi jugaven res, Albert Farré va inaugurar el marcador als deu minuts de joc en aprofitar el rebot del porter Arturo en el llançament d’un penal. L’Igualada va tenir algunes ocasions, però un autogol de l’exjugador del Manresa Solernou va posar el 0-2. Bañuelos va sentenciar el partit i la permanència en el tram final.