El català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha confirmat aquest dissabte la seva superioritat en el circuit de Barcelona-Catalunya, amb la segona "pole position" de la temporada i un nou rècord absolut del circuit en la classificació oficial del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.

Aleix Espargaró ha batut per dues vegades el rècord absolut del circuit, primer en la tercera tanda lliure i després en la classificació, per aconseguir la seva segona "pole" de l'any i la quarta de la categoria, amb un temps d'1:38.742, amb 31 mil·lèsimes de segon d'avantatge sobre l'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) i ja més de dues desenes per sobre el vigent campió del món i líder del mundial, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

El pilot de Granollers ja va deixar clara la seva fortalesa en dominar també la quarta i última tanda d'entrenaments lliures després d'haver dominat les anteriors, encara que ho fes amb un registre un segon més lent que en les tandes vàlides per a la classificació oficial, a la qual el de Granollers va arribar com a clar favorit.

Abans, en aquests quarts entrenaments lliures va haver-hi uns altres protagonistes, en aquest cas negatius, per sengles caigudes del sud-africà Brad Binder (KTM RC 16) i d'Àlex Màrquez (Honda RC 213 V), el més afectat pel contratemps en haver de ser atès per les assistències mèdiques del circuit, si bé no va necessitar ser traslladat en ambulància a la clínica del circuit, a la qual va arribar pel seu propi peu.

Al final, Àlex Màrquez no va poder disputar la primera classificació, com a conseqüència del fort impacte que va patir contra el terra i aquesta circumstància el va relegar a l'última posició de la formació.

Com havia succeït als lliures, l'italià Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), que va ser segon després d'Aleix Espargaró, de seguida es va posar al capdavant de la classificació, establint un duel molt intens amb el pilot de roses Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que van ser els que fins al final es van barallar per les dues posicions d'accés a la segona classificació, al costat d'un Brad Binder amb moltes ganes després de l'accident sofert al principi de la mateixa.

En la volta final Bezzecchi es va veure sorprès pel japonès Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), qui per amb prou feines 17 mil·lèsimes de segon va desbancar al de Roses de la disputa de la segona classificació.

Ja ficats de ple en la segona classificació, el primer líder va ser l'italià Bagnaia, al que després va succeir l'espanyol Jorge Martín i el líder del mundial Fabio Quartararo, amb Aleix Espargaró, tercer, a només dotze mil·lèsimes de segon del francès i amb els sis primers classificats en una diferència de noranta mil·lèsimes de segon.

Quartararo va aconseguir un millor temps d'1:39.055 per doblegar a Bagnaia i Espargaró, però l'italià encara va completar un nou gir en 1:38.742 que era nou rècord de la "pole position", encara que per darrere també venia a ritme de rècord Aleix Espargaró, que va parar el crono en 1:38.742, que era rècord absolut en batre també el registre que havia protagonitzat al matí i que encara ho podia intentar una vegada més el pilot de Granollers, però es va colar en una traçada i va haver d'avortar aquest intent.

Bagnaia ho va intentar en la seva última volta però per 31 mil·lèsimes Aleix Espargaró va aconseguir la "pole position" per davant de l'italià i dels francesos Fabio Quartararo i Johann Zarco,

Jorge Martín va acabar en la sisena posició, per davant d'Alex Rins i Maverick Viñales, amb Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), dècim, Joan Mir (Suzuki GSX RR) dissetè, i Raúl Fernández (KTM RC 16), vint-i-quatrè.