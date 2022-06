«A la nostra ment només hi ha un pensament: ho aconseguirem». Aquesta és la determinació que mostra el tècnic del Sala 5 Martorell, Víctor González, unes hores abans d’afrontar el partit de tornada de la tercera i última eliminatòria de les fases d’ascens a Segona Divisió contra la Unión Tres Cantos FS. El partit es juga avui, a partir de les 19.30 hores, al Pavelló Esportiu Municipal.

Els martorellencs ja van sotmetre els madrilenys a la seva pròpia pista (3 a 5), dissabte passat. Per tant, fins i tot un empat o una derrota per la mínima els atorgarien l’anhelat ascens de categoria. Perdre per dos gols de diferència abocaria el partit a la pròrroga, però si al final del temps suplementari es mantingués aquesta diferència, pujaria el Sala 5 Martorell, en tenir un millor coeficient. Víctor González recupera l’ala Fouad El Amrani i manté dins de la convocatòria el juvenil Ibai Espinosa. El lesionat Mario Silva, Josep Coca i Pablo Robert Rincón no han estat convocats. Ahir, a primera hora de la tarda, ja s’havien venut 250 entrades. El preu simbòlic dels tiquets (3 euros) fa preveure que s’aplegaran més de mil aficionats a les grades per esperonar el Sala 5 Martorell.