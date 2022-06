Que després de deu proves, dos dies sencers de competició i haver millorat una gran quantitat de marques personals et quedis a només 11 punts, l’equivalent a poc més de dos segons en una cursa de 1.500 metres, d’una medalla en uns estatals ha de fer ràbia. És el que li va passar a Eloi Santafè, el decatleta de Valldoreix del Club Atlètic Igualada-Petromiralles, que va fer somiar el seu club amb un podi quan es va posar líder de la competició a falta de dues proves i era tercer quan restava l’última. Però en els 1.500 metres, en què també va fer la seva millor cursa de sempre, els altres rivals van ser superiors i es va haver de conformar amb el quart lloc, el menys desitjat, a molt poc del tercer.

Va ser el colofó a dos grans dies de Santafè, competidor que fa tres anys que és al CAI i que encara és de categoria sub-23. Va superar el seu millor registre en sis de les deu proves: els 100 metres (10.81), la llargada (6.99), els 110 tanques (14.63), la perxa (4.40), la javelina (47.21) i els 1.500 metres (4.38.21). Com la resta de competidors es va veure afavorit per l’eliminació del gran favorit i líder del primer dia, Bruno Comín, de l’Atletismo Numantino, que va caure ahir al matí en els 110 tanques i es va retirar. Santafè es va situar entre els millors i va arribar a liderar el concurs després de la perxa.

Però la javelina i els 1.500 metres van ser millors per als altres. En el llançament va ser vuitè i en la prova de mig fons va dur a terme una tàctica molt valenta. Es va posar davant des de l’inici i va acabar quart. Però va ser superat pel competidor que duia a darrere i no va poder treure prou avantatge als que el precedien. Al final, el títol va ser per a David Abrines, de l’Atletismo Albacete, amb 7.355 punts, seguit per Mario Arancón, de l’Atletismo Numantino, amb 7.317, i el tercer lloc va ser per a Óscar Andrés, del Playas de Castelló, amb 7.288. Santafè en va sumar 7.277, a 11 punts, uns dos segons i poc, aproximadament. Una llàstima però una gran actuació de l’atleta groc-i-negre.

Dos èxits de l’Avinent

Pel que fa a la resta de l’actuació dels nostres atletes, les millors notícies van arribar al matí. L’atleta de l’Avinent Emília del Hoyo va guanyar la seva sèrie dels 100 metres tanques, amb un temps de 13.53, que suposa la seva millor marca personal, i serà a les semifinals d’avui, amb possibilitats clares de ser a la final.

També va obtenir èxit una de les millors de les manresanes aquesta temporada, Laura Bou, que va ser segona en la seva sèrie dels 400 metres, amb 53.98, i disputarà avui la final a dos quarts d’una del migdia. En la mateixa distància, la seva companya Meritxell Tarragó va quedar cinquena de la seva sèrie i eliminada, però va aconseguir la seva millor marca personal amb 55.03.

Una altra que va fer el millor temps de la seva vida va ser Marina Guerrero, de l’Avinent, en la final directa dels 3.000 metres obstacles. Va fer un temps de 10.11.45 i va ser setena, amb la qual cosa va obtenir lloc de finalista. La seva companya Mercè Guerra va acabar catorzena, amb 10.32.42.

Els altres dos atletes del CA Igualada presents a Nerja eren Jordi Yoshinori Matsuoka i Aitor Caldito, que van competir en llargada. Cap dels dos no va poder passar a la millora i es van classificar de manera correlativa, novè i desè, amb 7.10 i 7.09, respectivament. Al matí, havien quedat eliminats Biel Salas, de l’Avinent, en els 110 tanques, amb 14.05, millor marca personal, i Núria Tió, sisena de la seva semifinal dels 800 metres amb 2.09.57.

De la resta de la jornada d’ahir va destacar el rècord d’Espanya de la barcelonina Sara Gallego en els 400 tanques, amb 54.34, la victòria de Mohamed Katir sobre Adel Mechaal en els 5.000 i la de la també catalana Jaël Bestué en els 100, davant de la baixa de Maribel Pérez, que en semifinals s’havia quedat a una centèsima del rècord d’Espanya.