El seu cos no ha pogut aguantar. Rafael Nadal ha decidit finalment renunciar a jugar les semifinals de Wimbledon. El tenista balear ha patit una fissura en els seus abdominals en el partit de quarts de final davant Taylor Fritz de la qual no s'ha recuperat a temps per a enfrontar-se demà a Nick Kyrgios. "No té sentit que jugui. És molt trist comunicar això", ha assegurat.

El tenista balear ha estat provant al matí la possibilitat de seguir en la competició. Ha estat un entrenament suau al costat del seu preparador Marc López, però finalment ha decidit amb tot el seu equip renunciar pel trencament de set mil·límetres que se li ha detectat en el seu abdominal en la revisió que se li ha practicat al matí en un hospital de Londres.