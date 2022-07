Compaginar dos esports al màxim nivell és un repte d'una exigència extrema. Hi ha casos de grans figures que han tret medalles en Jocs Olímpics d'hivern i d'estiu, d'altres que han alternat dues disciplines diferents amb un alt rendiment, i darrerament hem conegut el cas de Devon Allen, un atleta nordamericà que fa unes setmanes va aconseguir la tercera millor marca mundial de la història en els 110 metres tanques (12.84). Després del Campionat del Món d'atletisme que comença aquest divendres a Eugene (Estats Units), el velocista farà la pretemporada amb els Philadelphia Eagles de la NFL, la lliga nordamericana de futbol americà.

Salma Paralluelo té 18 anys i és molt bona corrent i jugant a futbol. Els aficionats a l'atletisme li han vist fer exhibicions en els 400 metres i els 400 metres tanques -va ser campiona d'Espanya juvenil i bronze absolut en els llisos, en pista cuberta- però els seguidors del futbol femení també recordaran el golàs que va marcar Paralluelo al Johan Cruyff contra el Barça vestint la samarreta del Vila-real, a principis d'abril. Es va desfer de Leila i Alèxia amb un regat orientat de 180 graus i va enviar un rosca a l'esquadra de la porteria defensada per Gemma Font que va posar les groguetes per davant. El Barça va arribar al descans per sota en el marcador i va acabar guanyant per 6-1 amb un hat trick de Clàudia Pina, però en la memòria dels presents a l'estadi barcelonista hi va quedar gravada l'acció de l'11 del conjunt visitant.

Després de tres temporades al Vila-real, procedent del Saragossa, la seva ciutat natal, Salma Paralluelo ha sentenciat el dilema entre el futbol i l'atletisme fitxant pel Barça un contracte que l'uneix a l'entitat blaugrana fins al 30 de juny del 2026. Tot i que el seu entrenador al Playas de Castellón Félix Laguna va comentar dilluns a la nit, en declaracions a Rac 1, que l'esportista fa deu dies encara no tenia clar per quina modalitat es decantaria, la jugadora ja ha dictat sentència unint-se al projecte que dirigeix Jonathan Giráldez. Després de les incorporacions de les laterals Lucy Bronze i Núria Rabano i de la golejadora Geyse Ferreira, i el retorn de la defensa central Laia Codina, que estava cedida al Milan, la de Paralluelo és la cinquena alta d'una plantilla que no tindrà la seva capitana, Alèxia Putellas, que avui dimarts passa pel quiròfan, almenys fins després de festes.

"Ha estat difícil renunciar a un esport, però havia de fer el pas i no ha pogut ser en un millor lloc", va afirmar dilluns Salma Paralluelo després de signar el contracte amb el Barça, que va definir com "el millor equip del món". En el seu cas, com també va revelar Laguna, la passió blaugrana és real des de petita.

Una davantera versàtil

Després de patir una lesió al genoll esquerre, Paralluelo va tornar als terrenys de joc a principis de gener i va acabar la temporada amb tres gols. Campiona d'Europa i del Món sub-17 amb la selecció espanyola, l'ay 2018, és un dels gran talents emergents del futbol estatal, juntament amb la jove Vicky López, una davantera del Madrid CFF que encara no ha fet els 16 i que la rumorologia també situa en l'òrbita blaugrana.

Salma Paralluelo va passar ahir la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona i als Serveis Mèdics de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Posteriorment, es va reunir amb el president Joan Laporta per a la signatura del contracte. Un acte que es va fer ahir, malauradament: si no hagués estat per un problema al soli, la jugadora estaria a Anglaterra disputant l'Eurocopa amb la selecció espanyola, ja que Jorge Vidal la va incloure en el grup de 23 integrants de la seva plantilla.

Paralluelo, que és "una davantera esquerrana, versàtil, de bona tècnica i extraordinària potència i velocitat", tal i com es destaca des del Barça, va manifestar que "ser aquí és un privilegi, estic amb moltes ganes d'aprendre, escoltar i agafar el millor de totes les jugadores".