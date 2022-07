La selecció espanyola sub-20 de bàsquet es va proclamar ahir a la nit campiona d’Europa després de derrotar per 61-69 Lituània en la final disputada a Podgorica, la capital de Montenegro. En l’equip estatal hi havia el jugador del Manresa Marc Peñarroya, que és partícip del títol, malgrat que només va jugar 27 segons en la semifinal i ahir no va saltar a la pista. L’escurçament de la rotació per part del tècnic, Joaquín Prado, el va deixar sense jugar, opacat per l’estrella de l’equip, el madridista Juan Núñez, i pel director de joc del València Guillem Ferrando.

La final va ser dominada en la major part del temps pel conjunt espanyol, però es va haver de decidir al final, gràcies a la defensa i a l’encert puntual d’alguns dels seus jugadors. Espanya va començar molt bé el partit de la mà del blaugrana Michael Caicedo, autor de deu dels catorze primers punts del seu equip, la qual cosa va disparar la diferència fins al 7-14 en l’equador del període. Els lituans no trobaven l’encert del seu millor jugador, el prometedor Rubstavicius i, d’aquesta manera, Espanya va arribar a disposar de dotze punts de renda (10-22) després d’un triple de l’encertadíssim ahir tirador de l’Estudiantes Rubén Domínguez. El resultat en el primer descans va ser de nou punts d’avantatge per als espanyols i en el segon quart encara va créixer més, amb la direcció de Núñez i un nou triple de Domínguez que deixava el 24-38, amb la qual cosa la final només tenia un color. Reacció bàltica Però un parcial de 7-0 va tornar a posar Lituània en el partit. Els jugadors bàltics, molt talentosos, trobaven l’encert de Rubinas en la direcció per apropar-se fins a cinc punts, que van ser set a la mitja part. Aquest va ser el preludi d’un tercer capítol del duel en què Espanya es va encallar en atac. No entraven els tirs exteriors, i encara menys les penetracions a cistella. Lituània va anar adquirint confiança, es va arribar a posar a davant (53-51) amb un triple de Rubstavicius i va arribar a la darrera aturada amb un empat a 55 punts que ho deixava tot obert. En el tram final la defensa va decidir. Espanya va pressionar molt i només va permetre sis punts al seu rival. A més, la seva última cistella (61-62) va arribar a més de tres minuts per al final. En aquest moment, el jugador del Joventut Miguel Allen, nebot del mític Ray Allen, va regalar una semiesmaixada prodigiosa, acompanyada després d’un altre bàsquet i amb una safata de Núñez enmig de les dues accions. Els lituans ja van entregar la cullera i el base del Madrid va sentenciar amb un tir lliure que va significar l’inici de la festa. El jugador blanc, a més, va rebre el premi a millor basquetbolista del torneig.