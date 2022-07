Paula Fernández recorda que quan se’n va anar a jugar al Malaga amb 18 anys i va haver de compartir pis amb altres companyes «no sabia posar rentadores, ni tan sols fer-me uns macarrons». La jugadora fruitosenca, que es declara molt «casolana», ha tingut malgrat tot les idees clares i la ferma convicció de ser futbolista sense oblidar que, l’endemà de penjar les botes, la vida continua i, per això, a la tardor iniciarà el darrer curs de la carrera d’Educació Física (INEF). «Tard o d’hora vull anar a l’estranger per continuar formant-me, a nivell professional i humà», reconeix.

Només tenia 4 anys i ja tocava la pilota, amb 5 va entrar al Paidos, després va anar al Centre d’Esports Manresa i finalment el planter del Barça, on hi va estar dels 12 als 18 anys. La fruitosenca va viure una etapa plena d’èxits i va conquerir dos títols europeus amb les seleccions espanyoles sub-17 i sub-19, on va coincidir amb jugadores que avui en dia són referencials en el futbol com Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Maite Oroz, Laia Alexandri i Lucia García, entre moltes altres. El seu bagatge amb la samarreta vermella d’Espanya inclou cinc medalles en competicions internacionals i en el Mundial sub-17 celebrat a Jordània va ser inclosa en l’11 ideal.

La creu de la moneda ha estat una darrera temporada en la que el Rayo Vallecano, sempre en posicions de descens, ha estat notícia per polèmiques diverses. En la pretemporada, les jugadores es van plantar perquè el club, amb el discutit Raúl Martín Presa com a president, no els hi firmava el contracte de treball. Durant el curs, es van fer virals les imatges de metges d’equips rivals ajudant les rayistes que es lesionaven perquè l’equip no tenia facultatiu a la seva banqueta.

I, finalment, va arribar el retorn de Carlos Santiso com a entrenador per intentar redreçar el rumb. Una decisió controvertida perquè desseguida es va filtrar una conversa privada en la que el tècnic feia broma sobre la possibilitat de violar una dona en grup per unir el col·lectiu, en referència a un equip de futbol. De portes endins no van transcendir crítiques tot i que el rebuig social va ser enorme.

De fet, sense entrar a valorar l’enrenou, Fernández va declarar després d’un partit, als mitjans del club, que «no el coneixíem, la veritat és que ens ha donat un plus, l’equip competeix i ara, mentalment, estem millorant». Més enllà d’aquestes manifestacions, a la fruitosenca no li agrada parlar del soroll que ha envoltat l’últim curs a Vallecas i apel·la «a la unió» entre les jugadores per superar els mals moments.

Jugadora de gran recorregut al terreny de joc, acostuma a actuar d’interior per l’esquerra, però sovint se la veu en zona defensiva ajudant tant en la contenció com en la construcció del joc, i també arriba a l’àrea, com ho proven els cinc gols que va anotar la passada temporada.