Mitja dotzena de gols, entre els quals el primer de Lewandowski a la pretemporada, van ser ahir al vespre al Camp Nou la targeta de presentació del renovat Barça de Xavi, que va guanyar el Trofeu Joan Gamper davant un Pumas UNAM mexicà tou i inofensiu que pràcticament no va trepitjar l’àrea blaugrana. Davant de 83.000 espectadors, l’equip va exhibir varietat de recursos en espera del debut a la Lliga aquest dissabte (21h) amb la visita del Rayo.

El partit va començar amb ritme i gols. La prometedora connexió que van exhibir Pedri i Lewandoswki va propiciar les primeres dianes de la nit: el canari va fer una passada en profunditat al golejador polonès, que va anotar gairebé sense angle amb una rosca prodigiosa; un minut després, Pedri va rebre del nou propietari del 9, va regatejar el porter i va fer el 2-0. Dembélé va signar el 3-0 amb un xut sec i ajustat al pal a passada de Raphina, amb qui va compartir titularitat i es va intercanviar de banda en diversos moments del primer temps.

El duel ja estava sentenciat en un tres i no res, oi més quan Lewandowski, al 18, va passar d’esperó en profunditat a Pedri i el centrecampista va retallar un defensa i va definir a la perfecció. El Pumas només va donar senyals de vida a la mitja hora de joc quan Araujo va perdre una pilota a la banda i Del Prete va posar a prova Ter Stegen, que va enviar la pilota a córner.

Com pertoca en un partit de la pretemporada, al segon temps es va produir un ball de canvis i van entrar pràcticament tots els jugadors disponibles, dos dels quals van fer pujar més gols a l’electrònic. No va trigar Aubameyang a demostrar una vegada més l’olfacte golejador que atresora rematant, sol en un extrem de la porteria, una passada de Kessie. La renovació de bona part de l’onze va tornar a imprimir rapidesa al joc blaugrana. El Barça té una plantilla àmplia que ha de permetre Xavi afrontar amb garanties una primera part del curs marcada per la celebració de la Copa del Món de Qatar: s’iniciarà el 21 de novembre i tota la primera fase de la Champions es disputarà abans. Un calendari sense pausa.

Frenkie de Jong, un dels noms de la pretemporada per la possibilitat que marxi alliberant massa salarial, va robar la pilota i, al minut 83, va avançar i va batre González per baix, certificant la mitja dotzena. El Pumas hauria pogut fer el de l’honor, però Iñaki Peña, segon porter de la plantilla un cop ahir mateix es va confirmar el comiat de Neto al Bournemouth, va enviar el xut de Rodríguez al travesser. Ni en això, però, va vèncer el Pumas, ja que el Barça va estavellar tres pilotes als pals.

Xavi promet lluitar pels títols

En la prèvia del partit, Xavi va assegurar que «volem fer feliços els culers, i això passarà per guanyar títols; us prometo que ens hi deixarem la pell». Abans, l’afició va rebre els jugadors amb aplaudiments quan van sortir d’un en un a la gespa del Camp Nou. Lewandowski, premiat al final com a millor jugador del partit, va ser molt ovacionat pels assistents, Dembélé també va ser ben acollit i Braithwaite va escoltar xiulets per la seva negativa a marxar.