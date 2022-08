La trajectòria de Carles Marín Ausió a la banqueta de l'Igualada Femení Grupo Guzman continuarà com a mínim una temporada més, tal i com ha anunciat el club aquest migdia. Després de debutar amb nota alta el curs passat, classificant l'equip en 7è lloc a l'OK Lliga i entrant a la Copa de la Reina, el tècnic de Sant Just perllongarà el treball que està realitzant per potenciar i consolidar el conjunt anoienc.

Tal i com ha fet públic l'Igualada Femení, "els resultats esportius avalen la tasca de Carles Marín, un tècnic de club". L'entrenador va estar cinc campanyes al Cerdanyola CH, on va agafar un equip que lluitava per evitar el descens i el va transformar en un equip competitiu que va arribar a jugar torneigs europeus. L'Igualada, de la seva mà, va fer el curs passat un salt de qualitat, sumant 36 punts a l'OK Lliga. El club valora que Marín "és un entrenador que aposta per un hoquei modern, amb equips molt treballats física i tàcticament, i amb un ampli coneixement dels conjunts rivals". Al seu costat, com a ajudant, i també en la preparació física, Marín hi tindrà Pol Josa, que ja va ser el seu segon al Cerdanyola. El tècnic de Sant Just viurà la setena temporada consecutiva a l'OK Lliga, competició en la que ha dirigit 155 partits, assolint 75 triomfs, 25 empats i 55 partits perduts. L'equip comença la pretemporada avui dilluns.