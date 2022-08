Prometedora imatge i derrota per la mínima del Girona FC en el retorn a la Lliga Santander després de tres temporades d’absència. Un penal assenyalat per unes mans innecessàries de Valery Fernández, comès arran d’un servei de falta executat per Samu Castillejo, va propiciar el penal que va facilitar la victòria al València CF (1 a 0). Carlos Soler el va transformar sense pal·liatius en el temps de recuperació del primer acte.

Tot i afrontar el partit amb la plantilla a mig fer i amb les absències de Bernardo, Ibrahima Kebé, Borja García i Iván Martín, els blanc-i-vermells van oferir una bona rèplica al conjunt valencianista. Rodrigo Riqueme va ser el primer jugador en generar accions de perill. Malauradament, però, primer no va poder culminar una bona incursió (min 3) i, tot seguit, la defensa local va conjurar la seva enverinada centrada (min 4). Les dues envestides ofensives inicials del Girona FC no van poder evitar que, de seguida, el València CF assumís la possessió de la pilota. Tot i això, les llargues possessions dels amfitrions només els permetien profunditzar quan l’esfèrica arribava a peus de Samuel Lino. Un mal refús defensiu de David López es va estavellar al lateral de la porteria de Juan Carlos Martín (min 23). Set minuts després, Taty Castellanos no va poder arribar a rematar una enverinada centrada de Yan Couto. A continuació, la defensa gironina va conjurar el perillós xut ras de Yunus Musah (min 37). L’innecessari penal comès per Valery Fernández va propiciar el que seria l’únic gol de la confrontació. Malgrat tot, Samuel Lino va poder sentenciar el triomf valencianista abans del descans (min 45+3).

Una duríssima falta del central suís Eray Cümart sobre Taty Castellanos (min 52) va derivar en la justa expulsió del valencianista i va vivificar les possibilitats de puntuar dels gironins. De seguida, Gennaro Gattuso va substituir Hugo Duro per Cristhian Mosquera (min 54) i Samu Castillejo no va encertar a materialitzar el 2 a 0 abans que Míchel fes una triple substitució. La presència sobre la gespa de Miguel Gutiérrez, Óscar Ureña i Cristhian Stuani va millorar les prestacions del conjunt català, però cap davanter va arribar a la centrada de Yan Couto (min 69) i el porter local va aturar el xut d’Aleix García (min 70). Els catalans no van generar més accions de perill ni ocasions de gol.