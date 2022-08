El Club Esportiu Berga va vèncer el CE Puig-reig (2 a 1) en el partit de rivalitat berguedana que va obrir la competició en el grup B de la Copa Cor de Catalunya. Una magnífica acció individual d’Iker Urgelés va segellar la victòria del conjunt dirigit per Christian Fernández (min 75). Ambdues formacions van evidenciar la seva ambició ofensiva des de l’inici de la confrontació i una centrada des de la dreta de l’atac blanc-i-vermell va propiciar el primer gol del CE Berga. Un defensa puig-reigenc va refusar amb el cap de forma defectuosa. La pilota va arribar a la posició d’Èrik Romero i el davanter va etzibar una gardela indeturable des de l’interior de l’àrea de penal (min 8).

El desavantatge va esperonar els roig-i-verds però la igualtat va prevaler durant la primera mitja hora de joc. Després de la pausa per hidratar-se, els jugadors de Miki Noguera van accentuar la seva verticalitat. Iván Gil va aturar un perillós centre xut de Carles Lorenzo (min 31) i la indecisió de Joel Canals li va impedir rematar una centrada d’Adil Bouhaj des de la posició d’extrem esquerre (min 33). Sis minuts després, Joanet va dubtar a l’hora de culminar una penetració propiciada per una assistència d’Èrik Romero. El davanter es va refer i va habilitar amb una gran passada Ramon Artigas per encarar Jaume Figueras. El porter de Sant Llorenç de Morunys va impedir el segon gol dels berguedans (min 41).

La primera acció de perill de la represa la va malbaratar el blanc-i-vermell Ramon Artigas (min 47) i, cinc minuts després, el puig-reigenc Arnau Pons va reequilibrar el marcador (1 a 1). Martí Soler va penetrar com a extrem dret a l’àrea de penal del CE Berga fins a la línia de fons i va assistir el golejador roig-i-verd (min 52). L’empat va desfermar l’anhel ofensiu dels puig-reigencs i, cinquanta-tres segons després, una incursió de Marc Balmes va habilitar Carles Lorenzo per etzibar una canonada que el travesser va repel·lir. La defensa blanc-i-vermella va desviar la rematada creuada d’aquest mateix jugador (min 59) i un servei en profunditat envers Ramon Artigas (min 63) va posar el punt final a dotze minuts d’embats ofensius del CE Puig-reig. L’última gran ocasió dels roig-i-verds per segellar la remuntada va ser un llunyà i potent xut ras de Martí Soler que es va estavellar a la base del pal dret de la porteria d’Iván Gil (min 72). Tres minuts i escaig després, Iker Urgelés va esbotzar la defensa puig-reigenca amb una espectacular cavalcada des de la posició d’interior esquerre, va encarar Joan Canal i el va batre amb una inapel·lable rematada rasa (2 a 1). La genialitat del davanter va dictar sentència. Hatim Nahal no va poder sorprendre Iván Gil amb un xut llunyà (min 88) i el porter berguedà va atrapar l’enverinada centrada de Roger Claret envers Arnau Pons (min 92).